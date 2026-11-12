Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, MHP Tokat İl Başkanı Zeki Kurt ve belediye başkan yardımcılarıyla sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Sanayi sitesinin geleceğine ilişkin soruları yanıtlayan Yazıcıoğlu, bölge için kapsamlı bir proje hazırladıklarını kaydetti.

Tokat'ta yapımı devam eden Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'nin tamamlanarak esnafın yeni iş yerlerine taşınmasının ardından mevcut sanayi sitesi alanının farklı bir amaçla değerlendirileceğini anlatan Yazıcıoğlu, "Bu bölge için çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Projemiz hayata geçtiğinde bu bölge Tokat'ın gözbebeklerinden biri olacak. Hem Tokat'ın istihdamına hem konut ihtiyacına hem otopark problemine hem de sosyal anlamdaki etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek geniş çaplı bir proje bitme aşamasında. Şimdiden Tokat'ımıza, sanayi esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.