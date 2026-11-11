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        Tokat'ta çocuklara yönelik ücretsiz ara tatil etkinlikleri düzenlenecek

        Tokat Belediyesi, ara tatil dolayısıyla 14-22 Kasım tarihlerinde çocuklara yönelik ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Tokat'ta çocuklara yönelik ücretsiz ara tatil etkinlikleri düzenlenecek

        Tokat Belediyesi, ara tatil dolayısıyla 14-22 Kasım tarihlerinde çocuklara yönelik ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

        Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında kukla ve pandomim gösterileri, müzikli masallar, eğitici hikayeler ve çeşitli sahne etkinlikleri çocuklarla buluşturulacak.

        Etkinlikler, 14-15 Kasım tarihlerinde Tokat Belediyesi nikah dairesinde gerçekleştirilecek Bay Meraklı ile Kukla ve Pandomim gösterisi ile başlayacak.

        Program kapsamında 17 Kasım'da Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde Metin Mete ile "Zaman Yolcusu" etkinliği düzenlenecek.

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        Çocuklar, Arzu İşbilir ve Zehra Ateş'in katılımıyla "Sesten Masala - Müzikli Masal", 21 Kasım'da Cemile Sarıkaya ile "Bil Kazan - Hediyeli Hikayeler" etkinliklerine katılabilecek.

        Ara tatil programı, 22 Kasım'da Ayla Bağ'ın "Anneannemle Uzay Macerası - Fantastik" etkinliğiyle sona erecek.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çocukların tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın teminatıdır. Onların tatillerini sadece dinlenerek değil, eğlenerek, öğrenerek ve yeni deneyimler kazanarak geçirmelerini istiyoruz. Bu anlayışla Tokat Belediyesi olarak birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerimizi ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz ara tatil etkinliklerimize davet ediyorum. Gelin, bu tatili birlikte güzelleştirelim, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü hep birlikte çoğaltalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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