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        TOGÜ Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hizmete başladı

        TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü hasta kabulüne başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        TOGÜ Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hizmete başladı

        TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü hasta kabulüne başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı.

        Bölümde doğuştan gelen veya sonradan oluşan doku kayıplarının onarımı, iyileşmesi güç yaraların tedavisi, yüz kemiklerindeki kırıkların cerrahi tedavisi ve el cerrahisi ameliyatları gerçekleştiriliyor.

        Bölümde rekonstrüktif cerrahi hizmetlerinin yanı sıra estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara yönelik operasyonlar da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda burun estetiği, kepçe kulak ameliyatı, meme estetiği, karın germe ve yağ alma işlemleri hastalara sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

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        Op. Dr. Yunus Başar, onarıcı cerrahinin plastik cerrahinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu ameliyatlarla hasar gören dokuların onarılmasının ve işlev kayıplarının giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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