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        Milyonluk tesis çürümeye terk edildi

        Tokat'ta 2015 yılında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan sosyal tesis son görüntüsü ile görenleri hayrete düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Milyonluk tesis çürümeye terk edildi

        Tokat’ta 2015 yılında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan sosyal tesis son görüntüsü ile görenleri hayrete düşürdü.

        Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşaatına 2011 yılında başlanan ve 2015 yılında hizmete açılan Gıj Gıj Dağı’ndaki 3 katlı tesisin son görüntüleri dikkat çekti. Yapıldığı dönemde 3 milyon TL’ ye mal olan TSO Seyir Tepesi Sosyal Tesisi çürümeye terk edildi. Toplam 21 dönümlük bir alan üzerinde yükselen ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan konumu ve mimarisiyle öne çıkan tesisin bugün atıl durumda bulunması, yöre halkının tepkisine neden oldu.

        Tesisin son durumundan üzüntü duyduğunu söyleyen yöre sakinlerinden Çetin Kamil Genç; "Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti.2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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