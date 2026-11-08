Beyaza bürünen Çamlıbel Geçidi mest etti

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte geçidin çevresindeki yamaçlar ve çam ağaçları karla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde, beyaza bürünen yamaçların arasından kıvrılarak ilerleyen kara yolu yer aldı. Geçitten geçen bazı vatandaşlar, yol kenarında durarak kar manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Geçitte oluşan kar manzarası dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.