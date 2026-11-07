Tokat'ta mevsimin ilk karı yağdı çocuklar kar topu oynadı
– TOKAT'ta mevsimin ilk karının düştüğü Çamiçi Yaylası'nda çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynadı.
Giriş: 07.11.2026 - 22:15 Güncelleme:
– TOKAT'ta mevsimin ilk karının düştüğü Çamiçi Yaylası'nda çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynadı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsüyle kaplandı. Yaylada kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte dışarı çıkarak kartopu oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi.
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