Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 07.11.2026 - 22:00 Güncelleme:
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.
İlçede aralıklarla kar yağışı sürüyor.
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