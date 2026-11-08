Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta il genelinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 08.11.2026 - 01:44 Güncelleme:
Tokat'ta il genelinde kar yağışı etkili oldu.
Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonrası Artova ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.
Kızıliniş mevkisinde de etkili olan kar yağışı, il genelinde aralıklarla sürüyor.
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