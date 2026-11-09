Tokat Emniyet Müdürü Şengül, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti
Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yılmaz, nazik ziyaretleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül'e teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ise Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.