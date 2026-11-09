Tokat Emniyet Müdürü Şengül, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti

Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yılmaz, nazik ziyaretleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül'e teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ise Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.