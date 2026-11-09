Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta aileler yağan karı eğlenceye dönüştürdü

        Tokat'ta aileler yağan karı eğlenceye dönüştürdü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Çamiçi Yaylası'nda aileler piknik yaptı, çocuklar ise kartopu oynayıp karda kaydı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Tokat'ta aileler yağan karı eğlenceye dönüştürdü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Çamiçi Yaylası'nda aileler piknik yaptı, çocuklar ise kartopu oynayıp karda kaydı.

        Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çamiçi Yaylası beyaza büründü. Aileleriyle yaylaya çıkan vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar kartopu oynayıp karda kaydı. İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çamiçi Yaylası, kar yağışının ardından vatandaşların uğrak noktası oldu. Kar manzarasını görmek için yaylaya gelen aileler piknik yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada çocuklar kartopu oynayarak ve karda kayarak karın keyfini çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Beyaza bürünen Çamlıbel Geçidi mest etti
        Beyaza bürünen Çamlıbel Geçidi mest etti
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta mevsimin ilk karı yağdı çocuklar kar topu oynadı
        Tokat'ta mevsimin ilk karı yağdı çocuklar kar topu oynadı
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Başkan Yazıcıoğlu'ndan Tokat'a özel afet risk haritası önerisi
        Başkan Yazıcıoğlu'ndan Tokat'a özel afet risk haritası önerisi
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı