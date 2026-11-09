Tokat'ta polisler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

Tokat'ta polisler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında hazırladıkları kliple andı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klip, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tokat'ın tarihi ve kültürel mekanlarının yer aldığı klipte, Tokat polisinin gece gündüz durmadan görev yaptığı vurgulandı.

"Senden Daha Güzel" adlı şarkının ve "Durmuyoruz, gece gündüz demeden..." notunun eşlik ettiği görüntülerde, Tokat'ın farklı noktaları ile polis ekiplerinin görev anları bir araya getirildi.

Klibin finalinde ise 10 Kasım saat 09.05'e atıfta bulunularak "O an hariç" notu ile polis ekipleri, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

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Yarıya indirilen Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunan ekipler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını selamladı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.