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        İnşaat işçileri, iskele üzerinde Ata'yı andı

        TOKAT'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde anıldı. İnşaatta iskele üzerinde çalışan işçiler, saat 09.05'te sirenler çaldığında işi bırakıp saygı duruşuna geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        İnşaat işçileri, iskele üzerinde Ata'yı andı

        TOKAT'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde anıldı. İnşaatta iskele üzerinde çalışan işçiler, saat 09.05’te sirenler çaldığında işi bırakıp saygı duruşuna geçti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Tokat'ta törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Mustafa Ceylan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. Trafikteki sürücüler ve yayalar durup, saygı duruşunda bulundu. 4 katlı Tokat Valiliği binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler de işi bırakıp saygı duruşuna geçti. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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