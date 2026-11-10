İnşaat işçileri, iskele üzerinde Ata'yı andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Tokat'ta törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Mustafa Ceylan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. Trafikteki sürücüler ve yayalar durup, saygı duruşunda bulundu. 4 katlı Tokat Valiliği binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler de işi bırakıp saygı duruşuna geçti. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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