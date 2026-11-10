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        Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Erbaa, Başçiftlik, Artova, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Erbaa, Başçiftlik, Artova, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

        Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topluk, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Yeşilyurt

        Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulması ile başlayan törende saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Mücahit Şükrü Üstün tarafından yapıldı.

        Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda Atatürk hakkında dünyada söylenen sözler aktarıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı ve Atatürk temalı resim sergisi gezildi.

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        Programa Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

        - Erbaa

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programa Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Başçiftlik

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

        Ardından Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Lisesi'nde devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiirler okundu, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi yapıldı.

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        10 Kasım nedeniyle Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

        Programa Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat ile vatandaşlar katıldı.

        - Pazar

        Pazar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Pazar Meslek Yüksekokulu'nda anma programı gerçekleştirildi.

        Anma programına Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve ilçe protokolü katıldı.

        - Almus

        Almus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı, ardından Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ü anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

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        Anma programına Kaymakam Uğur Kızılboğa, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.

        - Artova

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki Atatürk büstüne Kaymakam Ömer Karadağ ve Belediye Başkanı Ali Güner tarafından çelenk sunuldu.

        Daha sonra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden program, sunumların ardından son buldu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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