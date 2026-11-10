TOGÜ'de "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi

Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğine değinen Ayan, Milli Mücadele'nin ardından gerçekleştirilen inkılaplar ve Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde hayata geçirilen dönüşümler hakkında bilgi verdi.

Programda Devlet Konservatuvarı tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi. Dr. öğretim üyeleri Ömer Zeki Urhan, Hasan Zahid Yurdagül, Funda Keklik Kal, Mert Ali Bolatcı, Özge Dündar ve Gül Kul, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı işbirliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serkan Umuzdaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

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