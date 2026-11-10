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        TOGÜ'de "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        TOGÜ'de "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı işbirliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serkan Umuzdaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Programda Devlet Konservatuvarı tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi. Dr. öğretim üyeleri Ömer Zeki Urhan, Hasan Zahid Yurdagül, Funda Keklik Kal, Mert Ali Bolatcı, Özge Dündar ve Gül Kul, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

        Konserin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serap Bozpolat Ayan, "Halaskar Gazi" başlıklı konferans verdi.

        Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğine değinen Ayan, Milli Mücadele'nin ardından gerçekleştirilen inkılaplar ve Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde hayata geçirilen dönüşümler hakkında bilgi verdi.

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        Program, Rektör Yardımcısı Eğri'nin Ayan'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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