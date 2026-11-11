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        Tokat'ta otomobil alev alev yandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 01:23 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Yangın, Erbaa ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Konak Sokak'ta, yeni yapılan Yavuz Selim Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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