Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Erbaa'da çocuğa köpeklerin saldırısı kamerada

        Erbaa'da çocuğa köpeklerin saldırısı kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde dört köpeğin bir çocuğa saldırdığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Erbaa'da çocuğa köpeklerin saldırısı kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde dört köpeğin bir çocuğa saldırdığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir çocuğa pitbull, av köpeği, ikisi de süs köpeği olmak üzere dört köpek saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve ardından bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Samsun ve çevre illerde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar topr...
        Samsun ve çevre illerde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar topr...
        TOGÜ Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hizmete...
        TOGÜ Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hizmete...
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
        TOGÜ'de "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri...
        TOGÜ'de "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri...
        Horoztepe eserleri 13 kraliyet mezarındaki buluntularla benzerlik gösteriyo...
        Horoztepe eserleri 13 kraliyet mezarındaki buluntularla benzerlik gösteriyo...
        Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında...
        Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında...