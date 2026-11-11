Tokat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Giriş: 11.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın'ın katılımıyla İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen fidan dikimine öğrenciler de katıldı.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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