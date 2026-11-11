Tokat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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