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        İlayda Çelik ve ailesine Tokat Belediyesinden destek sözü

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından bedensel ve zihinsel engelli 27 yaşındaki İlayda Çelik ile bakımını üstlenen dedesi ve babaannesini ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
        İlayda Çelik ve ailesine Tokat Belediyesinden destek sözü

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından bedensel ve zihinsel engelli 27 yaşındaki İlayda Çelik ile bakımını üstlenen dedesi ve babaannesini ziyaret etti.

        Kent merkezinde yaşayan İlayda Çelik'in bakımını, babasının şehir dışında çalışması ve annesinin kendisini terk etmesinin ardından 2 yaşından bu yana dedesi Hasan Çelik ile babaannesi Nazike Çelik üstlendi. Sağ tarafındaki felç nedeniyle yürümekte güçlük çeken İlayda, dedesi ve babaannesinin desteği ve aldığı eğitimle yıllar sonra yürümeye başladı. İhlas Haber Ajansı'nda yayınlanan haberin ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çelik ailesini ziyaret ederek belediyenin İlayda'ya destek olacağını söyledi.

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        Ziyarette Hasan ve Nazike Çelik'in torunları için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirten Başkan Yazıcıoğlu, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerine talimat verdiğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Arkadaşlarımız aileye ihtiyaçları konusunda yardımcı olacaklar" dedi.

        İlayda'nın dedesi ve babaannesi ise belediye başkanına destekleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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