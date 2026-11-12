Turhal'da köylerin güvenliği masaya yatırıldı

Turhal’da 56 köy muhtarının katılımıyla huzur toplantısı düzenlendi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 56 köy muhtarının katıldığı huzur toplantısında asayiş, trafik ve afet güvenliği ele alındı, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Turhal Kaymakamlığı ile koordineli olarak "Muhtarlar ile Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenledi. Toplantıya Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, belde belediye başkanları ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 56 köyün muhtarı katıldı.

Toplantıda hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi, ruhsatlı silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve izinsiz kazılar hakkında bilgi verildi. Orman yangını, sel, taşkın ve heyelan gibi afetlerin yanı sıra suda boğulma, karbonmonoksit zehirlenmesi ve 112 Acil Çağrı Sistemi de gündeme geldi. Muhtarlar ayrıca akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve siber dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

REKLAM

Toplantının sonunda köy muhtarlarının dile getirdiği sorunlar, talepler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.