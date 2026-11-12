Tokat Merkez OSB'de yeşil dönüşüm hamlesi: Safi geri kazanım ile yıllık 4 bin ton su tasarrufu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2025 Yılı Orta Karadeniz'de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Destek Programı kapsamında desteklenen ve Tokat Merkez OSB'de faaliyet gösteren bir şirket tarafından hayata geçirilen "Safi Geri KazanımBuhar Distilasyonu Soğutma Suyu Geri Kazanımı ve İki Kademeli Soğutma Sistemi Kurulumu Projesi", sanayide kaynak verimliliği ve çevre dostu üretim modeline önemli bir katkı sundu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen su soğutma grubu (Chiller) yatırımı ile buhar distilasyonu prosesinde kullanılan ve ortalama 70C sıcaklıkta çıkan soğutma suyu, iki kademeli soğutma sistemiyle 20C seviyelerine kadar soğutularak yeniden sisteme kazandırıldı. Bu yenilikçi uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin ton su tasarrufu sağlanırken, atık sıcak suyun doğrudan deşarj edilmesi önlenerek ekosistem üzerindeki olumsuz etkiler azaltıldı ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuldu. Yaz aylarında su temininde yaşanan kısıtların önüne geçilerek üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi ve üretim kapasitesi güvence altına alındı. Su tüketiminde dışa bağımlılığın azaltılmasıyla işletme giderleri düşürülürken, uzun vadede üretim maliyetleri daha rekabetçi seviyelere çekildi.

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Tesis personeline entegre eğitim ve sürdürülebilirlik etüdü

Yatırımın yanı sıra, tesis personelinin ve teknik ekibin operasyonel yetkinliklerini artırmak, sanayide kaynak verimliliğini sağlamak ve kurumsal sürdürülebilirlik vizyonu kazandırmak amacıyla 3 günlük (18 saat) entegre bir eğitim ve etüt programı düzenlendi.

Programın ilk gününde yeni kurulan ön soğutma ve geri kazanım sisteminin doğru, verimli ve güvenli işletilmesi, bakımı ve otomasyon takibine yönelik teknik eğitim verildi. İkinci gün tesiste fiilen gerçekleştirilen saha kaynak verimliliği etüdü ile su, enerji ve hammadde kayıpkaçakları tespit edilerek tasarruf potansiyelleri belirlendi. Son gün ise AB Yeşil Mutabakatı, karbon ve su ayak izi süreçlerine uyum sağlayarak firmaya özel hazırlanan "Sürdürülebilirlik Yol Haritası Raporu" idareye teslim edildi.

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Yeşil dönüşümde bölgesel örnek model

Üretimde yenilikçi tekniklerin modern soğutma altyapısıyla entegre edildiği bu proje; su tasarrufu sağlaması, üretim maliyetlerini düşürmesi, kaynakları etkin yönetmesi ve bölgedeki diğer üretici firmalara örnek teşkil etmesi açısından bölgesel kalkınmada sürdürülebilir bir yeşil dönüşüm uygulaması niteliği taşıyor.