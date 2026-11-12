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        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 56 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 56 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Turhal Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, belde belediye başkanları ve 56 köy muhtarı katıldı.

        Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, orman yangınları, doğal afetler ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında bilgi verildi.

        Ayrıca siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, izinsiz kazı faaliyetleri, yeni nesil suç örgütleri ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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        Toplantıda köy muhtarlarının talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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