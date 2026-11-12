Tokat'ta sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi yapıldı

Proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, hareketli yaşamın önemini kavramaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obezite, diyabetin risk faktörleri ve belirtileri ile diyabetten korunma yolları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

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