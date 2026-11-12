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        Tokat'ta sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Tokat'ta sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi.

        Atatürk Ortaokulu'nda yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obezite, diyabetin risk faktörleri ve belirtileri ile diyabetten korunma yolları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

        Proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, hareketli yaşamın önemini kavramaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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