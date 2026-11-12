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        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Güneşli Mahallesi 1850. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. yönetimindeki 60 AR 001 plakalı Opel marka otomobil ile A.Ş. idaresindeki 60 AIH 744 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Mahalle sakinlerinden Emin Aydın, "15 günde bir burada kaza oluyor. İlgililere de duyuruyoruz hız kesici kasis yapılması lazım. Sağlı sollu araba park ediliyor bu yapılmamalı. Ya da kavşak yapılabilir. İlla ölümlü bir kaza olması mı gerekiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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