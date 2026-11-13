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        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı

        TokatNiksar yolunda iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı

        TokatNiksar yolunda iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

        Kaza, TokatNiksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 44 AAC 820 plakalı Chevrolet marka otomobil ile E.G. idaresindeki 44 AİG 145 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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