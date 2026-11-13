Tokat'ta iki otomobil çarpıştı

Kaza, TokatNiksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 44 AAC 820 plakalı Chevrolet marka otomobil ile E.G. idaresindeki 44 AİG 145 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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