Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Çırak olarak girdiği meslekte yün yorgan geleneğini sürdürüyor

        Çırak olarak girdiği meslekte yün yorgan geleneğini sürdürüyor

        Tokat'ta 13 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren 46 yaşındaki Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda el emeğiyle yün yorgan dikiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Çırak olarak girdiği meslekte yün yorgan geleneğini sürdürüyor

        Tokat'ta 13 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren 46 yaşındaki Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda el emeğiyle yün yorgan dikiyor.

        Hazır yorganların yaygınlaşmasıyla geleneksel yorgancılık yapan ustaların sayısı azalırken, Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda mesleğini sürdürüyor. Oruç, müşterilerin getirdiği yünü gerektiğinde yıkayıp kurutuyor. Ardından yünü didikleyerek kabartıyor ve yorganın içine yayıyor. Yünün içeride kaymasını önlemek için yorganı elinde işleyen Oruç, bu işleme ‘sırıma' denildiğini ve günde 3 ila 4 yorgan hazırladığını söyledi.

        "En son yetişen çırak benim"

        Tokat'ta bu işi ustasıyla birlikte sürdürdüklerini söyleyen Oruç, "En son yetişen çırak benim. Bir tane de ustam var, şu anda Tokat'ta iki taneyiz. 1949 yılında büyük ustamız buraya dükkan açmış. Ben de onun dükkanında bu işe devam ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Son iki yıldır yün yorgana ilginin arttığını, havaların soğumasıyla birlikte sipariş aldıklarını belirten Oruç, eski yorganların da yeniden kullanılabildiğini anlattı. Oruç, "Kirli yün gelir, yıkarız. Temiz yün getirirler, onu diteriz. Yün kaymasın diye de aralarını tek tek sırıyoruz" diye konuştu.

        Evindeki yünleri ve eski yorganları yeniletmek için dükkana getiren Abdulkadir Tuğrul ise "Tamer ustaya evdeki yün ve yorganlarımızı getiriyoruz. İş biraz zor olduğu için biz yapamıyoruz. O yıkayıp kurutup yeniden sırıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu
        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        İki apartman arasında kalan türbeye bir metrelik geçitten ulaşılıyor
        İki apartman arasında kalan türbeye bir metrelik geçitten ulaşılıyor
        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı
        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı