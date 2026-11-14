Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ta başladı

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Özel İdaresinin ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları, Tokat Turizm Tanıtma Derneği ile Oryantiring Federasyonu Tokat İl Temsilciliği tarafından yürütülüyor.

Organizasyon kapsamında sporcular, antrenörler, hakemler, teknik ekipler ve refakatçilerle yaklaşık 2 bin 500 kişinin kentte ağırlanması bekleniyor.

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