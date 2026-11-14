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        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı

        Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 2 bin 456 üye oy kullanırken, kırmızı ve sarı listeler 12'şer, beyaz liste ise 2 meslek komitesini kazandı. 2 komitedeki oyların geçerliliğine ilişkin pazartesi günü itiraz edileceği açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı

        Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 2 bin 456 üye oy kullanırken, kırmızı ve sarı listeler 12'şer, beyaz liste ise 2 meslek komitesini kazandı. 2 komitedeki oyların geçerliliğine ilişkin pazartesi günü itiraz edileceği açıklandı.

        Tokat'ta bir tesiste sabah saatlerinde başlayan seçimlere oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 2 bin 456 seçmen oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren seçimlerde kırmızı, mavi ve beyaz liste olarak seçime gidildi. Oy sayma işlemlerinin ardından kırmızı ve sarı liste 12'şer meslek komisyondan seçimi kazanırken beyaz liste 2 meslek komisyonunu kazandı. Geçersiz oylar nedeniyle Pazartesi günü Yüksek Seçim Kuruluna başvurulacağı öğrenildi.

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        Sayım sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı liste ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı olan Mücahit Yılmaz, "12 komisyon sarı liste Ahmet başkanımızın, 12 şahsımın kırmızı listesi ve 2 Günaydın başkanımın listesi çıktı. Bununla beraber 2 komitede bazı listelerdeki çizgilerde sorunlar oldu. Onunla ilgili Pazartesi günü itirazlarımızda bulunacağız. Tokatımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

        Sarı liste ile TTSO Başkan Adayı olan Ahmet Arat ise, "Başkanınımın dediği gibi 12122 gibi bir rakam çıktı. 2 komitede birbirine yakın sayılar çıktı. Biliyorsunuz ticaret odası seçimlerinde çizikler mevzusu var. Kol kola girip Pazartesi günü gerekli itirazlarımızda bulunacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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