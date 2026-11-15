Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Giriş: 15.11.2026 - 15:01 Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.S. (50) idaresindeki 60 KS 542 plakalı otomobil, Karayaka beldesi Salkımören köyü kara yolunda İ.H.Ş. yönetimindeki 60 AIH 715 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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