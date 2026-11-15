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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.S. (50) idaresindeki 60 KS 542 plakalı otomobil, Karayaka beldesi Salkımören köyü kara yolunda İ.H.Ş. yönetimindeki 60 AIH 715 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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