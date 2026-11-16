Ihlamur kalıplarla 6 asırlık gelenek yaşatılıyor Tokat'ın tahta baskı yazmacılığı, gelecek nesillere aktarılıyor

Tokat'ta yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip el sanatlarından tahta baskı yazmacılık, geleneksel yöntemlerle dededen toruna aktarılarak geleceğe taşınıyor. Baskı yapılan ağaçta birçok özelliği nedeniyle ıhlamur ağacı tercih ediliyor.

Anadolu kadınının duygularını, sevincini ve hüznünü motiflerle işlediği yazmalar kentteki atölyelerde 3 kuşaktır aynı yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Tokat'ta yaşayan tahta baskı ustası 53 yaşındaki Ahmet Turan Yaşin, yazmacılık sanatını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Mesleğinde çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptığını söyleyen Yaşin, baskı yapmak için ıhlamur ağacı kullandıklarını ifade ediyor. Ihlamur ağacının kolay işlenebilmesinin yanı sıra lifli dokusu nedeniyle boyayı içerisinde hapsettiğini söyleyen Yaşin, 4 çocuğundan 2'sine de mesleğin inceliklerini öğretti.

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Mesleğini severek yaptığını söyleyen Ahmet Turan Yaşin; "Aile boyu mesleğimizi yapıyoruz. Mesleğimi de çok sevdiğim için pek bir eğitim hayatım olmadı. Yıllardır aynı meslekte çıraklık, kalfalık yaptım ve usta olarak halen devam etmekteyim. El baskısının sebebi ürünlerin boyalarının sabit dayanıklı garantili olması kumaş yırtılana kadar aynı renkte ve görünümde kaldığı için tercih ediliyor. Ihlamur ağacının tercih edilmesinin sebebi kolay oyulan yumuşak bir ağaç olan lifleri dokuları boyayı emme özelliğine sahip olduğu için desenleri net bir şekilde kumaşın üzerine aktarıyor. 4 çocuğumdan 2 tanesi usta ayarında yetişti. Yeni nesil olanları da aynı şekilde yetiştirmeye devam ediyorum. Yanımızda yetişen çıraklar kalfalar oldu" dedi.

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Tokat tahta baskılı yazmalarını aksesuar ve hediyelik eşya olarak kullandığını söyleyen, Buket Sarın; "Üniversiteden arkadaşlarımız geldiğinde bu yazmaları öneriyorum. Hediyelik eşya ve aksesuar olarak kullanıyoruz" dedi.