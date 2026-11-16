Turhal'da vatandaşlar Kent Ormanı'nda buluştu, şiveli tabelalar ilgi odağı oldu

Turhal Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkardı hem de düzenlenen oyunlarla keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Turhal Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Turhal Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural da katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yaklaşık 2,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, sonbaharın eşsiz manzarası ve ormanın bol oksijenli temiz havası eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Yürüyüş rotası boyunca Turhal Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla yerleştirilen yönlendirme tabelaları ise etkinliğe damgasını vurdu. Yöresel Tokat şivesiyle hazırlanan tabelalar, yürüyüşçülere hem rehberlik etti hem de okuyanları gülümsetti. Parkur boyunca karşılaşılan; "Yorulduysan eccük soluklan", "Su ikram noktası eccük ilerde", "Gana gana için" ve "Bitişe yaklaştın ellam" yazılı tabelalar vatandaşlardan tam not aldı. Birçok katılımcı bu esprili tabelaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 2,5 kilometrelik parkurun tamamlanmasının ardından bitiş noktasında katılımcıları büyük bir şenlik alanı karşıladı. Turhal Belediyesi tarafından hazırlanan alanda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar, kurulan eğlence alanlarında müzik eşliğinde ellik oynayıp halaylar çekti. İp atlama ve voleybol gibi etkinliklerin de yer aldığı alanda hem çocuklar hem de yetişkinler gün boyu doyasıya eğlendi.

REKLAM

Başkan Ural: "Hemşehrilerimizle bir arada olmak çok güzel"

Etkinlik sonrası vatandaşlarla sohbet eden Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ural yaptığı açıklamada, "Bugün burada inanılmaz güzel bir hava var. Gençlerimizle ve her yaştan vatandaşımızla birlikte Kent Ormanımızın bu bol oksijenini soluyoruz. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak adına kasım ayının bu güzel gününde, güneşli bir havada yürüyüş etkinliğimizi düzenledik. Hemşehrilerimizle omuz omuza yürümek, aynı heyecanı ve neşeyi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Doğamızı korumaya ve vatandaşlarımızı bu tür sosyal etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.