Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Turhal'da vatandaşlar Kent Ormanı'nda buluştu, şiveli tabelalar ilgi odağı oldu

        Turhal'da vatandaşlar Kent Ormanı'nda buluştu, şiveli tabelalar ilgi odağı oldu

        Turhal Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkardı hem de düzenlenen oyunlarla keyifli bir hafta sonu geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Turhal'da vatandaşlar Kent Ormanı'nda buluştu, şiveli tabelalar ilgi odağı oldu

        Turhal Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkardı hem de düzenlenen oyunlarla keyifli bir hafta sonu geçirdi.

        Turhal Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Turhal Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural da katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yaklaşık 2,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, sonbaharın eşsiz manzarası ve ormanın bol oksijenli temiz havası eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Yürüyüş rotası boyunca Turhal Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla yerleştirilen yönlendirme tabelaları ise etkinliğe damgasını vurdu. Yöresel Tokat şivesiyle hazırlanan tabelalar, yürüyüşçülere hem rehberlik etti hem de okuyanları gülümsetti. Parkur boyunca karşılaşılan; "Yorulduysan eccük soluklan", "Su ikram noktası eccük ilerde", "Gana gana için" ve "Bitişe yaklaştın ellam" yazılı tabelalar vatandaşlardan tam not aldı. Birçok katılımcı bu esprili tabelaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 2,5 kilometrelik parkurun tamamlanmasının ardından bitiş noktasında katılımcıları büyük bir şenlik alanı karşıladı. Turhal Belediyesi tarafından hazırlanan alanda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar, kurulan eğlence alanlarında müzik eşliğinde ellik oynayıp halaylar çekti. İp atlama ve voleybol gibi etkinliklerin de yer aldığı alanda hem çocuklar hem de yetişkinler gün boyu doyasıya eğlendi.

        REKLAM

        Başkan Ural: "Hemşehrilerimizle bir arada olmak çok güzel"

        Etkinlik sonrası vatandaşlarla sohbet eden Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ural yaptığı açıklamada, "Bugün burada inanılmaz güzel bir hava var. Gençlerimizle ve her yaştan vatandaşımızla birlikte Kent Ormanımızın bu bol oksijenini soluyoruz. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak adına kasım ayının bu güzel gününde, güneşli bir havada yürüyüş etkinliğimizi düzenledik. Hemşehrilerimizle omuz omuza yürümek, aynı heyecanı ve neşeyi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Doğamızı korumaya ve vatandaşlarımızı bu tür sosyal etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Serebral palsi de erken tanı ve düzenli takip hareket kabiliyetini koruyabi...
        Serebral palsi de erken tanı ve düzenli takip hareket kabiliyetini koruyabi...
        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğu...
        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğu...
        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Tokat TSO seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına itiraz edilecek
        Tokat TSO seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına itiraz edilecek
        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı
        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ta başladı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ta başladı