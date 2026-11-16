Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Serebral palsi de erken tanı ve düzenli takip hareket kabiliyetini koruyabiliyor

        Serebral palsi de erken tanı ve düzenli takip hareket kabiliyetini koruyabiliyor

        Serebral palsinin gelişmekte olan beyinde meydana gelen ilerleyici olmayan bir hasara bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akdoğan, "Erken tanı sayesinde fizyoterapiye zamanında başlanabiliyor, büyüme sürecinde gelişebilecek ortopedik sorunların önüne geçilebiliyor. Düzenli takip ve kişiye özel tedaviyle çocukların hareket kabiliyetleri desteklenebiliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Serebral palsi de erken tanı ve düzenli takip hareket kabiliyetini koruyabiliyor

        Serebral palsinin gelişmekte olan beyinde meydana gelen ilerleyici olmayan bir hasara bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akdoğan, "Erken tanı sayesinde fizyoterapiye zamanında başlanabiliyor, büyüme sürecinde gelişebilecek ortopedik sorunların önüne geçilebiliyor. Düzenli takip ve kişiye özel tedaviyle çocukların hareket kabiliyetleri desteklenebiliyor" dedi.

        Serebral palsi, çocukların hareket ve duruş becerilerini etkileyen nörolojik bir durum olarak tanımlanıyor. Doğum öncesinde, doğum sırasında veya erken bebeklik döneminde gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasar sonucunda ortaya çıkabiliyor. Beyindeki hasar ilerleyici olmasa da çocuk büyüdükçe kas ve iskelet sistemine bağlı sorunlar belirginleşebiliyor. Uzmanlar, erken tanı ve multidisipliner takibin çocukların yaşam kalitesini desteklemede önemli rol oynadığını vurguluyor. Serebral palsinin en sık erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sırasında oksijensiz kalma, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar ve yenidoğan sarılığı gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirten Medikal Park Tokat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akdoğan, "Kaslarda aşırı sertlik veya gevşeklik, beslenme güçlüğü, sırtı geriye doğru kasma ve bir elin diğerine göre daha az kullanılması erken dönemde dikkat çeken belirtiler arasında yer alıyor. Çocuğun hareket becerilerinin yaşıtlarına göre geç gelişmesi de değerlendirilmesi gereken bir durum" diye konuştu.

        REKLAM

        "Gelişim basamaklarındaki gecikmeler önemli"

        Baş kontrolünde gecikme, desteksiz oturamama ve yürüme güçlüğünün serebral palsi açısından uyarıcı olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Akdoğan, "Bebeklerin yaklaşık 4 aylıkken baş kontrolünü sağlaması, 9 aylıkken desteksiz oturabilmesi ve 18 aylıkken yürümesi beklenir. Bu gelişim basamaklarında gecikme varsa mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır. Parmak ucunda yürüme de dikkate alınması gereken belirtilerden biridir. Erken tanı, beynin gelişim açısından daha esnek olduğu dönemde fizyoterapiye başlanmasına imkan sağlıyor. Böylece hareket becerilerinin desteklenmesi ve ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek ortopedik sorunların önlenmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Büyümeyle birlikte ortopedik sorunlar gelişebiliyor"

        Beyindeki hasar ilerlemese de çocuk büyüdükçe kas ve iskelet sistemine bağlı sorunların artabileceğini dile getiren Op. Dr. Akdoğan, "Kaslar kemikler kadar hızlı uzayamadığı için zamanla kas kısalıkları ve eklem sertlikleri gelişebiliyor. Kalça çıkığı, ayak deformiteleri, dizlerde bükülme ve omurga eğriliği de karşılaşılabilen sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle çocukların büyüme sürecinde düzenli ortopedik takibi büyük önem taşıyor. Tedavinin temelini fizyoterapi, germe egzersizleri ve ortez kullanımı oluşturuyor. Kaslardaki aşırı sertliği azaltmak amacıyla botulinum toksin enjeksiyonu ve seri alçılama gibi yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Kalça çıkığı riski nedeniyle düzenli röntgen kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu yöntemlere yanıt alınamayan veya ilerleyen ortopedik sorunların bulunduğu durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor" dedi.

        REKLAM

        "Cerrahi müdahale hareket kalitesini artırabiliyor"

        Kalıcı kas kısalıkları, ilerleyen kalça kayması veya çıkığı, ciddi ayak ve diz deformiteleri ile skolyoz gibi durumlarda ortopedik cerrahiye başvurulabildiğini söyleyen Op. Dr. Akdoğan, "Uygun hastalarda birden fazla ortopedik sorunun aynı seansta ele alındığı çok seviyeli cerrahi uygulanabiliyor. Ameliyatlar çocuğun yürüme kalitesini ve dengesini artırabiliyor, ağrıyı önleyebiliyor. Ayrıca oturma ve günlük bakım süreçlerini kolaylaştırabiliyor. Ancak ameliyat sonrasında fizyoterapinin düzenli sürdürülmesi tedavinin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Gelişim basamaklarında gecikme, vücudun bir tarafını daha az kullanma, parmak ucunda yürüme, bacakları çaprazlama veya sık düşme gibi belirtiler görüldüğünde uzmana başvurulmalı. Tedavi sürecinde fizyoterapi aksatılmamalı, ortezler önerildiği şekilde kullanılmalı ve kalça kontrolleri düzenli yapılmalı. Serebral palsi tedavisi çocuk nörolojisi, ortopedi ve fizik tedavi uzmanlarının birlikte yürüttüğü ekip çalışmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğu...
        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğu...
        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Tokat TSO seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına itiraz edilecek
        Tokat TSO seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına itiraz edilecek
        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı
        Tokat TSO seçiminden başkan çıkmadı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ta başladı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ta başladı
        Çamlıbel Geçidi'nde pancar yüklü tır devrildi
        Çamlıbel Geçidi'nde pancar yüklü tır devrildi