TOGÜ'den üreticilere 20 ton patates tohumu dağıtıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere 20 ton patates tohumu dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar Meslek Yüksekokulunda Tokat Valiliği İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen projeler kapsamında "Tohumluk Patates Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz konuşmasında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal katkı misyonu doğrultusunda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Üniversitelerin bilimsel bilgi ve birikimlerini toplumun hizmetine sunmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, TOGÜ'nün kamu kurumları ve üreticilerle iş birliği içinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı öncelikli görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

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Ziraat Fakültesinin üniversitenin köklü akademik birimlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, fakültenin bilimsel araştırmaları, uygulamalı çalışmaları ve üretici odaklı projeleriyle Tokat ve çevresindeki tarımsal gelişime önemli katkılar sunduğunu belirtti. Tarımsal üretimin geliştirilmesi, yerel çeşitlerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmaların doğrudan üretime aktarılmasının önemine değinen Yılmaz, projede emeği geçen akademisyenlere, kamu kurumlarına ve katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel de Valilik ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin destekleriyle gerçekleştirilen tohumluk patates dağıtımının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

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Dağıtımda emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, çalışmanın üreticilere katkı sunmasını temenni etti.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Duran Kılıç, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, kurum müdürleri, akademisyenler, vatandaşlar ve üreticiler katıldı.

Konuşmaların ardından üreticilere 20 ton patates tohumu dağıtıldı.