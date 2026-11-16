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        TOGÜ'den üreticilere tohumluk patates desteği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) yürütülen proje kapsamında, bölge şartlarına uygun Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey patates çeşitlerinin tohumlukları üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        TOGÜ'den üreticilere tohumluk patates desteği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) yürütülen proje kapsamında, bölge şartlarına uygun Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey patates çeşitlerinin tohumlukları üreticilere dağıtıldı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bölge tarımını geliştirmek ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin de destek verdiği proje çerçevesinde tohumluk patates dağıtım programı, Pazar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin bilimsel çalışmalarını üretime dönüştürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kamu kurumları ve üreticilerle iş birliği içerisinde yürütülen projelerin önemine değinen Yılmaz, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ise bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun patates çeşitlerinin yaygınlaştırılmasının üreticiler açısından önem taşıdığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, TOGÜ Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında dağıtılan tohumluklarla, Tokat'ta patates üretiminin geliştirilmesi ve bölgeye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum temsilcileri, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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