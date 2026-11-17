Tokat'ta ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 19:21 Güncelleme:
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüs, D-100 kara yolu Reşadiye girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ