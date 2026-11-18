Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'nin aralıklarla yürütülen kazılarda yapının bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanının hemen yanında görüntülenen çöp ve moloz yığınları ise dikkat çekti.

Sulusaray ilçe merkezindeki Sebastapolis Antik Kenti'nde, kazı alanını çevreleyen tel örgünün yol tarafında plastik şişeler, poşetler ve karton kutuların biriktiği görüldü. Kazı alanına bitişik bir noktada ise tuğla ve taş parçalarından oluşan moloz yığını dikkat çekti. Dronla havadan görüntülenen alanda, kazılarla ortaya çıkarılan taş duvarlar ve yapı temelleri yer aldı. Antik kentte Tokat Müze Müdürlüğünün 1986'da sondajla başlattığı çalışmalar, kurtarma kazılarıyla 1991'e kadar sürdü. Ara verilen kazılar 2012'de yeniden başladı. Bugüne kadar kent surlarının, hamamın ve tapınağın bir bölümü ortaya çıkarıldı. Kazılara verilen araların yanı sıra antik kentin büyük bölümünün bugünkü ilçe yerleşiminin altında kalması, kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasını güçleştiriyor. İlk Tunç Çağı'ndan itibaren yerleşim izleri taşıyan bir höyük üzerine kurulan Sebastapolis'in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Tokat Müze Müdürlüğünün 1987'de yürüttüğü kurtarma ve sondaj kazılarında elde edilen keşifler ile daha önce ortaya çıkarılan mimari parçalar, kentin Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor. Kazı çalışmalarının aralıklarla yapılması tarihi yapının gün yüzüne çıkartılmasını geciktiriyor.