Cenazeye, Tokat Belediye Başkan Yardımcıları Fuat İşeri ve Recep Bozdemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, YENİ Parti İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı İlhan Köten, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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