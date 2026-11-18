Bölgesel Amatör Lig’in 5. haftasında sahasında Bayburtspor’u konuk eden Turhalspor, karşılaşmadaki hakem kararlarına itiraz etti. Kulüp Başkanı Yalçın Çetin, maçın ardından resmi başvuruda bulunduklarını belirterek, "Benim önceliğim sporcu sağlığı" dedi.

Bölgesel Amatör Lig’in 5. haftasında 15 Kasım Pazar günü saat 13.00’te oynanan karşılaşmada, ilk yarının son bölümünde yaşanan üç pozisyon tartışma konusu oldu. Mücadelenin 37. dakikasında Bayburtspor’un kullandığı penaltıda direkten dönen topu konuk ekip oyuncusu ağlara gönderdi. Turhalspor, golü atan futbolcunun vuruş yapılmadan önce ceza sahasına girdiğini belirterek gol kararına itiraz etti.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turhalspor Kulüp Başkanı Yalçın Çetin, Bayburtspor yönetimini Turhal’da dostane bir şekilde ağırladıklarını, hakem kararlarının ise maçın atmosferine gölge düşürdüğünü söyledi. Sporcu sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurgulayan Çetin, "Adalet herkes için gerekli. Sahada mücadele eden sporcuların emeklerinin zayi olmaması lazım. Benim önceliğim sporcu sağlığı. Hakemin iki metre önünde oyuncumuza yapılan müdahalenin görmezden gelinmesi ve futbolcumuzun yaralanması maçın önüne geçti. Sporcu sağlığını önemsemeyen hakemlerin görev almaması gerekir" dedi.

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Maçın oynandığı günün akşamında resmi başvuru yaptıklarını belirten Çetin, Ankara ve Samsun’daki hakem atama komisyonlarının başkanlarıyla görüştüğünü ve sürecin takipçisi olacağını ifade etti. Tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Çetin, taraftar desteğiyle puan kaybını telafi edip üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini söyledi.