TOKAT’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak hayatını kaybetti, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Dönekse Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tokat’tan Niksar yönüne giden Murat A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile Niksar’dan Tokat yönüne giden Bahattin B. (46) yönetimindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler Murat A. ve Bahattin B. ile araçlarda bulunan Meryem B. (49), Esra A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Zehra Erva Ablak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.