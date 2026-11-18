Tokat'ta freni tutmayan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Topçam Mahallesi Hayrettin Tokadi Caddesi İhlas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 50 AGT 564 plakalı Hyundai marka otomobille yokuş aşağı ilerleyen G.Y., frenin tutmadığını fark edince direksiyonu İhlas Sokak'a çevirdi. Bir evin önünde park halindeki araca çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle yokuş aşağı yuvarlandı. Otomobil, park halindeki bir başka araca çarparak durdu. Kazada sürücü G.Y. ile otomobilde bulunan kızı Ü.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.