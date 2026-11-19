Tokat Belediyesi tarafından Yarahmet Mahallesi'nde trafik yoğunluğunu azaltmak ve düzensiz parklanmanın önüne geçmek amacıyla başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi ekipleri, Meydan Caddesi'nde araç park alanları ile yol ve kaldırımları yeniden düzenliyor. Çalışmalar kapsamında şerit ve park genişlikleri standart ölçülere kavuşturuluyor. Molla Lütfi Sokak'ta ise kaldırımlar genişletilerek kaplamaları yenileniyor. Eski asfaltın kaldırıldığı sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yarahmet Mahallesi Muhtarı Vedat Bozdemir, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle çalışmaları yerinde inceledi.

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Yazıcıoğlu, çarşı çevresindeki trafik ve parklanma sorunlarını gidermeyi hedeflediklerini belirterek, "Önceliğimiz, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek. Özellikle tarihi alanlarımızın çevresinde yapacağımız bu düzenlemelerle daha sağlıklı bir trafik akışı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.