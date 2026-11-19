Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D. (30) idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.Ş. (32) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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