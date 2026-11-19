Tokat Belediyesi GTA 6'nın Türkiye'de çıkışının ardından Saat Kulesi, Yeşilırmak ve Tokat kebabını oyunun görsel tarzıyla buluşturan "Grand Theft Auto Tokat" adlı tanıtım klibini paylaştı.

Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) Türkiye'de çıkışının ardından Tokat Belediyesi, oyunun görsel tarzından esinlenen bir tanıtım klibi paylaştı. "Grand Theft Auto Tokat" yazısıyla başlayan klipte kentin tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve belediye çalışmaları canlandırıldı. Yaklaşık 44 saniyelik klip, Tokat'ın gün batımındaki kuş bakışı görüntüsüyle açıldı. Yeşilırmak üzerinde gezen teknelerin, tarihi taş köprünün ve dönme dolabın yer aldığı sahneleri, geleneksel Tokat evleriyle çevrili sokaklar ve Tokat kebabının servis edildiği bir sofra izledi. Kentin simgelerinden Saat Kulesi de klipte yer aldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun belediye montuyla yer aldığı klipte, ekiplerin asfalt serimi ve ölçüm çalışmaları da canlandırıldı. Klip, Türk bayrağının dalgalandığı sahnenin ardından Tokat Belediyesi logosu ve Yazıcıoğlu'nun isminin ekrana gelmesiyle sona erdi.