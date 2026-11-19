Tokat Belediye Meclisi'nde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir toplu taşıma durağına "ŞÖNİM Durağı" adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Tokat Belediye Meclisi, kasım ayı ikinci toplantısını Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri başkanlığında Kent Konseyi Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı kapsamında "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri"nin (ŞÖNİM) bilinirliğinin artırılması ve ihtiyaç duyan kadınların bu merkezlere ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan teklif görüşüldü.

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan saha incelemesi sonucunda, Perakende Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa 20. Sokak No:1 adresinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine en yakın toplu taşıma durağının "ŞÖNİM Durağı" olarak isimlendirilmesi uygun bulundu. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, söz konusu durağa "ŞÖNİM Durağı" adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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Alınan kararla, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kadınların merkeze daha kolay ulaşabilmesi ve sunulan destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.