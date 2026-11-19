TOKAT'ın Zile ilçesinde kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zile ilçesi Küçük Karayün köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Elif Demircan, Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyon sürücüsü Y.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.