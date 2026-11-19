Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan A.D. (76) olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan E.D. (73) ise hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü ile O.D. (29) ve Y.D. (22) yaralandı.

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