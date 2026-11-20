Zile'den Alaca yönüne giden Y.D. (49) idaresinde 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile B.D. (44) yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı pancar yüklü tır, Büyükkarayün mevkisinde çarpışmış, kazada kamyonette bulunan Ahmet Demircan (76) olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Elif Demircan (73) ise hastanede yaşamını yitirmişti.

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