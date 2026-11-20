Analizlerden elde edilecek sonuçların, türbenin tarihsel özelliklerinin belirlenmesi ve korunmasına yönelik projelendirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmalar, Niksar Kaymakamlığı, Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ve Tokat Müze Müdürlüğünün denetiminde gerçekleştiriliyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde Cepnizade Hasan Efendi Türbesi'nde kurtarma kazısı ve rölöve çalışmaları devam ediyor.

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