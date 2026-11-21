Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 20 Kasım 2026 tarihinde Yelpe Köyü ve Tokat İl Merkezi Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik eğitimi verildi.

Tokat'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından çocuklarda trafik bilincini artırmak amacıyla eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

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