Turhal Asayiş Komando Bölüğü cengaver yarışmasına katıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen cengaver yarışmasını Tokat İl Jandarma Komutanlığı Turhal Asayiş Komando Bölüğü 10. sırada tamamladı.
Giriş: 21.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen cengaver yarışmasını Tokat İl Jandarma Komutanlığı Turhal Asayiş Komando Bölüğü 10. sırada tamamladı.
Safranbolu Komando Eğitim Alayı'nda düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelindeki 173 Jandarma Asayiş Komando Bölüğünden 173 tim katıldı.
Turhal Asayiş Komando Bölüğü bu timler arasındaki yarışmayı 10. sırada tamamladı
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ