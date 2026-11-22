Yangın, Büyükyıldız köyü Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki servis aracından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında servis aracı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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